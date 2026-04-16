T.C. OSMANİYE 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



T.C. OSMANİYE 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/121 Esas

DAVALI :MURAT POLAT - 59230439500

Eyüp Sultan Mahallesi 55007 Sokak No 21 Merkez / Osmaniye



Davalı MURAT POLAT adına dava dilekçesi tebliğe gönderilmiş ancak davalının belirtilen adreste oturmaması bahisle dava dilekçesi, tensip zaptının tebliği yapılamamış, kollukça yaptırılan araştırma neticesinde adresleri tespit edilemediğinden adı geçen davalı adınadava dilekçesi, tensip zabtının ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Davacı SULTAN BAYRU tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2024/121 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasında aleyhinizedava açmış olup, işbu ilanen tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde "HMK.127 maddesi gereğince cevap, tanık ve delil dilekçesi vermeniz gerektiği, aksi taktirde süre içerisinde cevap, tanık ve delil dilekçesi sunmamanız durumunda, bu davada tanık dinletmekten ve delil sunmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız hususu" ilanen tebliğ olunur. 24/11/2025