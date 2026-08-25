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        T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 23:45
        T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/133 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Akyar Mahallesi 144 Ada 1 parsel
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MUZAFFER SATAN VD.
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/133 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29.07.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02535882