T.C.

OSMANİYE

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/255 Esas

Konu : ilan.

10.11.2025

İLAN

Davacılar , FATMA GÜLER, HAMZA KİRİKTİR, HAVVA TELLİ, MELEK KİRİKTİR YALMAN, ÖMER KİRİKTİR ileDavalı , TEHCİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ null arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;Dava konusu Osmaniye ili Tehçi Köyü tapulama sınırları içerisinde bulunan ve batısında yol, doğusunda 163 ada 1 parsel, kuzeyinde tescil harici, güneyinde 247 ada 1 parsel sayılı taşınmaz sınırlarına komşu olarak bulunan 2.941,76 M2 tescil harici taşınmazın, davacılar FATMA GÜLER, HAMZA KİRİKTİR, HAVVA TELLİ, MELEK KİRİKTİR YALMAN, ÖMER KİRİKTİR adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmekle bu yer hakkında hak iddia edenlerin delilleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Osmaniye 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/255 esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılamanın yokluklarında yapılıp taşınmazın davacılar adına tesciline karar verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.