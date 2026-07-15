Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2025/1115 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1115 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, ESENEVLER Mahalle/Köy, 2716 Ada, 4 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm Takdire ...

Adresi : Esenevler Mah. Mahallesi,1 5564 Nolu Sokak Üzerinde, Erkul Class Konutları A Blok Dış Kapı No; 11- İç Kapı No:18Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 175 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında mevcut imar durumu ile ilgili olarak; OsmaniyeBelediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğündenalınan yazı ve ekindeki imar planı örneğinden ;1 /1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı (K1), konut alanı olarak görülmekte olduğu bildirilmiştir. Ana bina ve A Blok 18.06.2021 tarih 6/114 nolu inşaat ruhsatına ve imara uygun yapıldığı görülmüştür.

Kıymeti : 6.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 13:47 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, ESENEVLER Mahalle/Köy, 2716 Ada, 4 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi ...

Adresi :Esenevler Mah. Mahallesi,1 5564 Nolu Sokak Üzerinde, Erkul Class Konutları A Blok Dış Kapı No; 11- İç Kapı No: 8Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 175 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında mevcut imar durumu ile ilgili olarak; OsmaniyeBelediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğündenalınan yazı ve ekindeki imar planı örneğinden ;1 /1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı (K1), konut alanı olarak görülmekte olduğu bildirilmiştir. Ana bina ve A Blok 18.06.2021 tarih 6/114 nolu inşaat ruhsatına ve imara uygun yapıldığı görülmüştür.

Kıymeti : 6.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:49 06/07/2026 Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, ESENEVLER Mahalle/Köy, 2716 Ada, 4 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi ...Adresi :Esenevler Mah. Mahallesi,1 5564 Nolu Sokak Üzerinde, Erkul Class Konutları A Blok Dış Kapı No; 11- İç Kapı No: 8Osmaniye Merkez / OSMANİYEYüzölçümü : 175 m2İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında mevcut imar durumu ile ilgili olarak; OsmaniyeBelediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğündenalınan yazı ve ekindeki imar planı örneğinden ;1 /1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı (K1), konut alanı olarak görülmekte olduğu bildirilmiştir. Ana bina ve A Blok 18.06.2021 tarih 6/114 nolu inşaat ruhsatına ve imara uygun yapıldığı görülmüştür.Kıymeti : 6.850.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.06/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.