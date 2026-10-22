T.C.

PATNOS

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/183 Esas 29.09.2026

Konu : Basin ilan

PATNOS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Ağrı ili Patnos ilçesinde kain aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C Vakıf Bankası Patnos şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen dava dosyalarına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

2026/183 Esas sayılı dosya; Dava konusu Ağrı ili Patnos ilçesi Uzunca köyü 0 ada 14 parsel sayılı taşınmazın Davalılar HAMİDE CÖMERT, İMDAT YILDIRIM, MEHMET EMİN YILDIRIM, ZAHİDE ÖZTÜRK adına kayıtlı 364,03 m2'lik kısmının daimi irtifak, 179,23 m2'lik kısmının geçici irtifakkısmının kamulaştırm,