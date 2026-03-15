T.C. PAZAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
PAZAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)
Davacı TEDAŞ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Ziraat Bankası Fındıklı yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 09/03/2026 Katip 185791 Hakim 301058
|Sıra
|Esas No
|Davalılar
|Köy/Mah. Ada ve Parsel Numaraları
|Cinsi
|Mülkiyet Alanı m2
|Kamulaştırılan Alan m2
|Duruşma günü
|Duruşma saati
|1.
|2026/52
|DAVALI HASAN ZENGİN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Düzköy Mah. 164 ada 2 parsel 158 ada 61 parsel
|BAHÇE
BAHÇE
|1169,64
314,56
|147,07 irt. 4,00 kam.
5,24 irtifak
|24/03/2026
|09:00
|2.
|2026/53
|DAVALI ALİ KEMAL ZENGİN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Düzköy Mah. 154 ada 7 parsel 149 ada 2 parsel
|BAHÇE
BAHÇE
|874,02
183,12
|20,79 irtifak
23,64 irtifak
|24/03/2026
|09:05
|3.
|2026/54
|DAVALI MELTEM KILIÇ, DAVALI HATİCE ENGİN, DAVALI NECMİ ENGİN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 396 ada 15 parsel 396 ada 18 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|2995,46
2046,88
|85,94 irt 9,61 kam.
454,22 irt. 1,15 kam.
|24/03/2026
|09:10
|4.
|2026/55
|DAVALI BURHAN HASANOĞLU, DAVALI MELEK HASANOĞLU, DAVALI ZİYA HASANOĞLU
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 422 ada 2 parsel 423 ada 2 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|12439,50
1682,31
|12,79 irtifak
517,27 irt. 4,64 kam.
|24/03/2026
|09:15
|5.
|2026/56
|DAVALI ŞAFAK ERGÜVEN, DAVALI SABİHA YALÇIN,
DAVALI NAİME ERGÜVEN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 397 ada 25 parsel 396 ada 24 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|285
1768,32
|32,45 irt
47,84 irt
|24/03/2026
|09:20
|6.
|2026/57
|DAVALI MEHTAP YERLİ, DAVALI JÜLİDE ERTAŞ, DAVALI CENGİZ ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 323 ada 13 parsel 396 ada 32 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|541,39
331,82
|104,23 irt.
48,33 irt.
|24/03/2026
|09:25
|7.
|2026/58
|DAVALI METİN ŞENGÜL, DAVALI KEMAL ŞENGÜL
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 397 ada 26 parsel
|Fındık Bahçesi
|107,80
|3,16 irt.
|24/03/2026
|09:30
|8.
|2026/59
|DAVALI CANER ERTAŞ, DAVALI ŞENER ERTAŞ, DAVALI EROL ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 314 ada 1 parsel
|Fındık Bahçesi
|487,97
|47,59 irt.
|24/03/2026
|09:35
|9.
|2026/60
|DAVALI ALİ ERTAŞ, DAVALI BEHÇET ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 323 ada 3 parsel
|Fındık Bahçesi
|493,19
|65,77 irt.
|24/03/2026
|09:40
|10 .
|2026/61
|DAVALI ŞENER ERTAŞ, DAVALI CANER ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 323 ada 10 parsel
|Fındık Bahçesi
|269,62
|68,09 irt.
|24/03/2026
|09:45
|11.
|2026/62
|DAVALI AVNİ ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 323 ada 4 ve 12 parsel 314 ada 2 parsel
|Çay Bahçesi
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|2578,70
388,02
98,55
|0,40 kam 278,87 irt.
0,21 kam 56,47 irt.
15,71 irt.
|24/03/2026
|09:50
|12.
|2026/63
|DAVALI ALİ OSMAN ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 396 ada 30 parsel 347 ada 20 parsel 323 ada 11 parsel
|Fındık bahçesi
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|1642,28
2467,95
285,58
|4 kam 155,41 irt
0,16 irt.
53,50 irt.
|24/03/2026
|09:55
|13.
|2026/64
|DAVALI YILMAZ ERGÜVEN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 396 ada 23 ve 25 parsel 397 ada 24 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|628,16
1046,94
136,58
|1,62 irt.
46,83 irt.
5,11 irt.
|24/03/2026
|10:00
|14.
|2026/65
|DAVALI YETİŞAN ERGÜVEN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 396 ada 20 ve 29 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|2464,02
882,65
|318,48 irt.
116,54 irt.
|24/03/2026
|10:05
|15.
|2026/66
|DAVALI İSMAİL ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 323 ada 2 ve 6 parsel 347 ada 3 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|254,04
831,22
912,21
|15,49 irt.
77,95 irt.
1,47 irt.
|24/03/2026
|10:10
|16.
|2026/67
|DAVALI AHMET ZENGİN, DAVALI ŞAHİN ZENGİN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Düzköy Mah. 164 ada 1 ve 3 parsel 158 ada 65 parsel
|Bahçe
Çay Bahçesi
Çay Bahçesi
|1211,48
520,05
1948,62
|0,76 kam. 118,89 irt.
1,06 kam. 245,03 irt.
0,74 irt.
|24/03/2026
|10:15
|17.
|2026/68
|DAVALI HAKAN ERTAŞ, DAVALI AYŞE ERTAŞ, DAVALI MEHMET ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 323 ada 8 ve 14 parsel 314 ada 5 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|605,36
302,79
85,32
|1,50 kam. 72,86 irt.
29,91 irt.
12,01 irt.
|28/04/2026
|08:00
|18.
|2026/69
|MÜTEVEFFA NECATİ ZENGİNLER
|Rize İli Fındıklı İlçesi Düzköy Mah. 154 ada 6 parsel 165 ada 1 parsel 166 ada 8 parsel 158 ada 80 parsel
|Bahçe
Bahçe
(Çay Bahçesi ve bahçe)
Bahçe
|175
1528,17
5925,10
10642,59
|142,97 irt.
25,70 irt.
4,74 kam. 534,37 irt.
15,80 irt.
|14/04/2026
|08:00
|19.
|2026/70
|DAVALI AYDIN ERGÜVEN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 396 ada 21 ve 27 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|2301,56
1067,66
|1,15 kam. 159,98 irt.
1,15 kam.133 irt.
|24/03/2026
|10:20
|20.
|2026/71
|DAVALI MURAT ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 314 ada 3 parsel 323 ada 5 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|147,92
765,84
|0,14 kam. 37,08 irt.
93,26 irt.
|24/03/2026
|10:25
|21.
|2026/72
|DAVALI GÜMÜŞ ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 396 ada 31 parsel
|Fındık Bahçesi
|1161,29
|0,99 kam 109,40 irt.
|24/03/2026
|10:30
|22.
|2026/73
|DAVALI NEDİM CİHAN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 423 ada 1 parsel
|Fındık Bahçesi
|1496,12
|284,58 irt.
|24/03/2026
|10:35
|23.
|2026/74
|DAVALI HALİM ENGİN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 396 ada 16 parsel
|Fındık Bahçesi
|959,96
|284,72 irt.
|24/03/2026
|10:40
|24.
|2026/75
|DAVALI BEHÇET ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 347 ada 4 parsel
|Fındık Bahçesi
|6566,40
|17,15 irt.
|24/03/2026
|10:45
|25.
|2026/76
|MÜTEVEFFA ERDİNÇ ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 347 ada 2 parsel
|Fındık Bahçesi
|1067,21
|28,75 irt.
|14/04/2026
|09:00
|26.
|2026/77
|DAVALI AKIN ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 314 ada 4 parsel
|Fındık Bahçesi
|239,01
|80,64 irt.
|24/03/2026
|10:50
|27.
|2026/78
|DAVALI EROL ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 323 ada 9 parsel
|Fındık Bahçesi
|315,21
|72,14 irt.
|24/03/2026
|10:55
|28.
|2026/79
|DAVALI KEMAL ERTAŞ
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 396 ada 33 parsel
|Fındık Bahçesi
|156,17
|0,32 kam. 27,99 irt.
|24/03/2026
|11:00
|29.
|2026/80
|DAVALI PINAR İYİYAZICI, DAVALI SAİT ERGÜVEN, DAVALI MERAL ERGÜVEN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Meyvalı Mah. 396 ada 28 ve 19 parsel
|Fındık Bahçesi
Fındık Bahçesi
|839,41
3009,31
|99,53 irt.
2,30 kam. 465,55 irt.
|24/03/2026
|11:05
|30.
|2026/81
|DAVALI AHMET ZENGİN, DAVALI HASAN ZENGİN
|Rize İli Fındıklı İlçesi Düzköy Mah. 149 ada 3 parsel
|Bahçe
|945,92
|100,48 irt.
|24/03/2026
|11:10