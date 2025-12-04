T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/100 Esas

DAVALILAR :MUHAMMED OFLUOĞLU-42067377398, Niyazi ve Selime oğlu, 26/02/1980 doğumlu,



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı ve yurt içi adresinize bilirkişi raporları ve duruşma zaptı ekli tebligat çıkarılmış olup, yurt dışında ve yurt içinde belirtilen adrese tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Mahkememizce yapılan keşifte dosya bilirkişilere tevdi edilmiş olup, bilirkişilerce 01/08/2024 tarihli fen bilirkişi raporu ve18/08/2025 tarihli teknik bilirkişi raporunun sunulduğu, işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde bilirkişi raporlarına mahkememize bir dilekçe ile itirazda bulunabileceğiniz,

2-Durusma Günü: 13/03/2026 günü saat: 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,

Bilirkişi raporları ve duruşma gününün tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan metninin gazete de ilanından 15 gün sonra davalı MUHAMMED OFLUOĞLU'na tebliğin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.25/11/2025