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        T.C. PAZAR (RİZE) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.05.2025 - 00:00
        T.C.
        PAZAR (RİZE)
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        İ L A N


        ESAS NO :2024/422 Esas
        DAVALI :ZİYA LEVENT KÜÇÜKREİSOĞLU T.C:510***90 Alparslan ve Mehmet Oğlu 11/11/1971 doğumlu


        Davacılar, Asaf Ahmet Sözeri, Zehra Sevgi Sözeri tarafından aleyhinize Geçit Hakkı davası açıldığı, 16/07/2025 günü saat 09:05'de ön inceleme duruşması yapılacağı, davaya cevap vermediğiniz, yargılama duruşmasına katılmadığınız taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02223545