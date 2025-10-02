T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/129 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi 1076 ada 4 parsel
VASFI : Yol
MALİKİ : Sebiha YAVUZ
KAMULAŞTIRMA ALANI : 591,79m²
DURUŞMA TARİHİ : 15/10/2025
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/129 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2025