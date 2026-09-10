T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 10 Eylül 2026 - 23:50
T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/178 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yumaklıcerit Mahallesi
ADA NO : 223 Ada 36 Parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ : FAHRETTİN BAŞARAN
KAMULAŞTIRMA ALANI : Pilon yeri olarak 0,56 m2 irtifak alanı olarak 0,13 m2
DURUŞMA TARİHİ :29/09/2026
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.