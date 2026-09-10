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        T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 23:50
        T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/178 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
        BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yumaklıcerit Mahallesi
        ADA NO : 223 Ada 36 Parsel
        VASFI : Tarla
        MALİKİ : FAHRETTİN BAŞARAN
        KAMULAŞTIRMA ALANI : Pilon yeri olarak 0,56 m2 irtifak alanı olarak 0,13 m2
        DURUŞMA TARİHİ :29/09/2026
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02544833