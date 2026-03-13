T.C. PERŞEMBE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO : 2018/283 Esas

KARAR NO : 2024/545



Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2024 tarihli ilamı ile; sanık OTAR CHUBINIDZE (Tamaz ve İyamze oğlu, 1980 GÜRCİSTAN doğumlu) hakkında beraat kararı verilmiştir. Ancak mezkur karar tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle sanığa tebliğ edilememiştir. Sanık hakkında;

HÜKÜM:

1-Her ne kadar sanıklar OTAR CHUBINIDZESHALVA, LOMSIANIDZE,TEIMURAZ KBILASHVILI ve ZVIADI KVIRIKASHVILI hakkında 5237 sayılı TCK'nın 6545 Sayılı Kanunla Değişiklik öncesi 142/1.b2, 6/1.e, 143, 37/1, 63/1 ve 53, 116/4, 119/1.c, maddelerinde düzenlenen Gece Vakti Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmesuçlarından cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de; bu haliyle sanıkların savunmasının aksine, atılı suçu işlediğine ilişkin mahkumiyetine yeterli, HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından 5271 Sayılı CMK' nin 223 (2) madde ve fıkrasının e) bendi hükmü gereğince ayrı ayrı BERAATLERİNE,

Dair; tarafların yokluğunda Cumhuriyet Savcısının huzurunda, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde kurulan hüküm yönünden Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle mahkeme zabıt kâtibine yapılacak beyanla bu beyanında mahkeme hâkimine onaylatılması suretiyle İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen hüküm, 5271 sayılı CMK'nın 231/1 maddesi gereğince açıkça okunup gerekçesi ana çizgileriyle anlatıldı. 5271 sayılı CMK'nın 231/4 maddesi gereğince hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlendi. İlgililerin karardan bir örneği alabileceği bildirildi. Bu süre içinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği,

Ayrıca mezkur kararın Cumhuriyet Savcısı tarafından özetle, mahkumiyetleri yerine beraatlerine karar verildiği gerekçesiyle istinaf edildiği, İLAN OLUNUR.24.02.2026