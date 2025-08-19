T.C. POLATLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

POLATLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/62-79 Esas arası seri dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Polatlı ilçesi, Avdanlı Mahallesi

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Aşağıda liste halinde sunulmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 14/03/2023 tarih ve 6952 sayılı Kamu Yararı Kararına müteakip 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 20/01/2023 tarih ve 2-60 sayılı Kamulaştırma Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 24/03/2025 tarihli ve 1279386 sayılı Dava Açma OLUR'larıyla tasdik edilen Ankara Hudutları dahilinde yer alan POLATLI ACECİA GES DM-ADATOPRAKPINAR TM güzergahı kapsamında aşağıda ada, parsel ve mahalle bilgileri bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin Mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla alınan KAMU YARARI KARARI gereğince, isabet eden taşınmazların TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına KAMULAŞTIRILDIĞI, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıdan İptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada Yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirilmez ise Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece Tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Polatlı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği aşağıdaki adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur.(Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)27/06/2025

KAMULAŞTIRMA YAPILACAK MAHALLER



SIRA Esas No Mahalle -Ada/Parsel

1 2025/62 Avdanlı Mah.136 ada 107 parsel 2 2025/63 Avdanlı Mah. 136 ada 98 parsel 3 2025/64 Avdanlı Mah. 133 ada 26 parsel 4 2025/65 Avdanlı Mah. 133 ada 27 parsel 5 2025/66 Avdanlı Mah. 136 ada 97 parsel 6 2025/67 Avdanlı Mah. 132 ada 43 parsel 7 2025/68 Avdanlı Mah. 132 ada 39 parsel 8 2025/69 Avdanlı Mah. 132 ada 41 parsel 9 2025/70 Avdanlı Mah. 136 ada 77 parsel 10 2025/71 Avdanlı Mah. 136 ada 96 parsel 11 2025/72 Avdanlı Mah. 136 ada 80 parsel 12 2025/73 Avdanlı Mah. 136 ada 79 parsel 13 2025/74 Avdanlı Mah. 136 ada 81 parsel 14 2025/75 Avdanlı Mah. 136 ada 82 parsel 15 2025/76 Avdanlı Mah. 136 ada 78 parsel 16 2025/77 Avdanlı Mah. 132 ada 40 parsel 17 2025/78 Avdanlı Mah. 134 ada 5 parsel 18 2025/79 Avdanlı Mah. 134 ada 6 parsel