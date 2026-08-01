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        T.C. POLATLI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 23:50
        İ L A N
        T.C.POLATLI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/861 Esas

        Ankara ili, Polatlı ilçesi, Kargalı mahallesi, Cilt No:55, Hane No:75 BSN 2'de nüfusa kayıtlı,Ali ve Ayşe'den olma, Polatlı 01/07/1898 doğumlu, 10051320620 T.C. Kimlik nolu muris Elife Şahin'in 27/08/1962 tarihinde vefat ettiği, anne, baba ve kardeş kayıtlarına ulaşılamadığından, mirasçısı bulunup bulunmadığı (yasal mirasçıları) tespit edilemediğinden; Muris Elife Şahin'in mirasçıları var ise; TMK'nın 594.maddesi gereğince, hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzereMahkememizin 2025/861 Esas sayılı dosyasına başvurması gerektiği; ilan süresinde kimse başvurmadığı takdirde muris Elife Şahin'in mirasının Devlete geçeceği İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02499208