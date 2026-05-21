Örnek No:55*

T.C. REFAHİYE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 439 Ada, 1 Parsel, (Eski 3 ada, 170 parsel) Taşınmazın bir cephesi 420. Sokağa cepheli, ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 735 mt., Refahiye ilçe Hastanesine 320 mt., Refahiye-Sivas devlet yoluna 300 mt., Huzurevine 165 mt. mesafede bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinin getirilmesi mümkün olan bir konumda, geometrik şekli yamuğa benzer, topografik olarak az meyilli bir konumdadır. Taşınmazın üzerinde inşaat olarak herhangi bir yapı yer olmamaktadır, boş arsa olarak bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 4.354,69 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Refahiye Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar palanı dahilinde konumlandığı, konut alan imarlı sahada ayrık nizam 3 kat (0,40-TAKS) müsadeli olarak planlıdır.

Kıymeti : 11.975.397,50 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 15:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 439 Ada, 2 Parsel, (Eski 3 ada, 171 parsel) Taşınmaz 420. Sokağa cepheli, ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 710 mt., Refahiye ile Hastanesine 350 mt., Refahiye-Sivas devlet yoluna 360 mt., Huzurevine 225 mt. mesafede bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinin getirilmesi mümkün olan bir konumda, geometrik şekli yamuğa benzer, topografik olarak az meyilli bir konumdadır. Taşınmazın üzerinde inşaat olarak herhangi bir yapı yer almamaktadır, boş olarak bulunmaktadır

Yüzölçümü : 462,80 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Refahiye Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde konumlandığı, konut alan imarlı sahada ayrık nizam 3 kat (0,40-TAKS) müsadeli olarak planlıdır.

Kıymeti : 1.203.280,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 440 Ada, 1 Parsel, (Eski 4 ada, 21 parsel) Taşınmazın bir cephesi 420.Sokağa cepheli, diğer iki cephesi yola cepheli, ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 600 mt., Refahiye ilçe Hastanesine 350 mt., Refahiye-Sivas devlet yoluna 410 mt., Huzurevine 225 mt. mesafede bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinin getirilmesi mümkün olan konumda, geometrik şekli dikdörtgene benzer, topografik olarak az meyilli bir konumda bulunan taşınmazın üzerinde inşaat olarak herhangi bir yapı yer olmamakta, boş arsa olarak bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 6.057,91 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde konulmandığı, konut alan imarlı sahada ayrık nizam 2 kat, 030-0,60 TAKS ve KAKS müsadeli.

Kıymeti : 13.630.297,50 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 441 Ada, 1 Parsel, (Eski 191 ada, 1 parsel) Taşınmazın bir cephesi 420. Sokağa, 3 cephesi yola cephelidir. İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 650 mt., Refahiye İlçe Hastanesine 310 mt., Refahiye-Sivas devlet yoluna 360 mt., Huzurevine 180 mt., mesafede bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinin getirilmesi mümkün olan bir konumda, geometrik şekli yamuğa benzer, topografik olarak az meyilli bir konumdadır. Taşınmazın üzerinde inşaat olarak herhangi bir yapı yer olmamaktadır, boş arsa olarak bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 3.111 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Refahiye Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde konumlanmış, konut alan imarlı sahada ayrık nizam 2 kat (0,30-0,60 TAKS) müsadeli olarak planlıdır.

Kıymeti : 6.999.750,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 12:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 442 Ada, 1 Parsel, (Eski 192 ada, 1 parsel) Taşınmazın bir cphesi 210. Sokağa, diğer 3 cephesi yola cephelidir. İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 630 mt., Refahiye İlçe Hastanesine 260 mt., Refahiye-Sivas devlet yoluna 370 mt., Huzurevine 120 mt. mesafede bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinin getirilmesi mümkün olan bir mahalde, geometrik şekli yamuğa benzer, topografik olarak az meyilli bir konumdadır. Taşınmazın üzerinde inşaat olarak herhangi bir yapı yer almamaktadır, boş arsa olarak bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 5.329,12 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Refahiye Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde, konut alan imarlı sahada ayrık nizam 2 kat (0,30-0,60 TAKS ve KAKS) müsadeli olarak planlıdır.

Kıymeti : 12.523.432,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 444 Ada, 1 Parsel, (Eski 190 ada, 1 parsel) Taşınmazın bir cephesi 420. Sokağa, bir cephesi 521. Sokağa, diğer 2 cephesi yola cepheli, ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 718 mt., Refahiye İlçe Hastanesine 250 mt., Refahiye-Sivas devlet yoluna 280 mt., Huzurevine 90 mt., mesafede bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinin getirilmesi mümkün olan bir mahalde, geometrik şekli yamuğa benzer, topografik olarak az meyilli bir konumdadır. Taşınmazın üzerinde inşaat olarak herhangi bir yapı yer almamaktadı. Boş arsa olarak bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 3.701,43 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Refahiye Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde, konut alan imarlı sahada ayrık nizam 3 kat (0,40 TAKS) müsadeli olarak planlıdır.

Kıymeti : 11.104.290,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 15:00

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 445 Ada, 3 Parsel, (Eski 189 ada, 1 parsel) Taşınmazın bir cephesi 521. Sokağa, diğer iki cephesi yola cepheli, ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 715 mt., Refahiye İlçe Hastanesine 160 mt., Refahiye-Sivas devlet yoluna 230 mt., Huzurevinin yanıbaşında mesafede bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinin getirilmesi mümkün olan bir mahalde, geometrik şekli yamuğa benzer, topografik olarak az meyilli bir konumdadır. Taşınmazın üzerinde inşaat olarak herhangi bir yapı yer almamaktadır. Boş arsa olarak bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 3.481,73 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Refahiye Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde, konut alan imarlı sahada ayrık nizam 3 kat (0,40- TAKS) müsadeli olarak planlıdır.

Kıymeti : 11.141.536,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Refahiye İlçe, SAĞLIK Mahalle/Köy, Karadoğan Mevkii, 178 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz Susuz Tarla niteliğindedir. Ancak doğu sınırında bulunan dere vasıtası ile sulama imkanına sahip olduğu tespit edilmiş ve bu sebeple Sulu Tarla vasfı ile dikkate alınmıştır. Düz, eğimsiz ve mekanik tarıma uygundur. Kumlu-Tınlı, orta derin ve orta verimli toprak yapısına sahiptir. Komşu taşınmazlarla kuzeyinden dere ile, doğusundan yol ile ayrışmaktadır. Buğday hasatı yapılmış olduğu görülmüştür. Üzerinde ekonomik değere sahip muhtesat bulunmamaktadır. Taşınmaz 526.Cadde olarak isimlendirilen Refahiye-Sivas karayoluna yaklaşık 300 mt. mesafededir. Aynı zamanda yerleşim alanına yaklaşık 200 mt. mesafededir. Taşınmazın bulunduğu konumu itibariyle yerleşim yerine (%30) ve karayoluna yakın (%40) olması, ürünlerin nakliye maliyetinin düşük olması ve pazarlama imkanlarının kolaylıkları gibi tarımsal faaliyet gereklerine uygun unsurlar heyetimizce değerlendirilmiş olup; taşınmaz için %70 objektif değer artışı uygun görülmüştür. Taşınmazın İmar Durumu: Sağlık köyü sınırlarında yer aldığı, her ne kadar taşınmazın cinsi Susuz Tarla olarak geçse de; üzerinde tapu siciline kaydı bulunmayan çeşitli yapılan bulunduğu ve parçalara ayrılması mümkün olmadığından tamamının değer tespiti yapılmıştır. Taşınmaz yine köy merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1000 mt. mesafededir. Taşınmaz üzerinde tapu sicilinde kaydı bulunmayan Mesken, Depo, Samanlık ve Ahır olarak kullanılan yapılar yer almaktadır. Mesken: Tek katlı, betonarme-yığma, giriş kapısı demir doğrama, salon ve odaların iç kısımları ahşaptan yapılma, salon ve odaların taban döşemesi laminant parke, Wc ve banyonun taban ve yan duvarları fayans kaplama, kat kaloriferi ile katı yakıtlı ısıtma sistemi bulunmaktadır. Mesken yaklaşık 118,00 m2 olup; yıpranması %12'dir. Depo Binası: Tek katlı, duvarları briketten yapılma, yığma, yaklaşık 22.50 m2 alanı bulunmakta olup; yıpranması %18'dir. Taşınmazın iç ve dış sıva ile boya ve badanası vb. gibi tamamlanmayan imalatlardan dolay inşaat seviyesi yaklaşık %95 oranındadır. Samanlık Binası: Tek katlı, duvarları briketten yapılma, yığma, yaklaşık 130,00 m2 alanı bulunmakta olup; yıpranması %18'dir. Taşınmazın iç ve dış sıva ile boya ve badanası vb. gibi tamamlanmayan imalatlardan dolayı inşaat seviyesi yaklaşık %95'dir. Az bir kısmı komşu parsele tecavüzlüdür. Ahır Binası: Tek katlı, betonarme, yığma, temeli betonarme, çatılı, çatı kaplaması saç kaplama, yaklaşık 335,00 m2 alanı bulunmakta olup; yıpranması %12'dir. Kısmen de olsa komşu parsele tecavüzlüdür.

Yüzölçümü : 22.469,83 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı

Kıymeti : 6.806.866,98 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 15:00

14/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.