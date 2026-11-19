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T.C.



REFAHİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/334 Esas

KONU : Bilirkişi raporlarının tebliği hk.

QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ ileBİRCAN ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Ekecik Köyü, 192 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazın değeri keşif ve dava tarihi itibari ile 567.125,00 TL olarak hesaplandığı, dava konusu parselin 3/44 Sadık BÖLÜK ve 41/44 Necmettin MERCAN adına kayıtlı olduğu, bilirkişi raporlarının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davalı parsel maliki Davalı Gülseren ve Sadık oğlu OKAN BÖLÜK (35758354976)'e bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz süresinin olduğu,aksi taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ilan ve tebliğ olunur.