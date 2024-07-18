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        T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.07.2024 - 00:00
        T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/438 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davaya konu edilen Hatay ili Kumlu İlçesi Kırcaoğlu mahallesi 0 ada 218 parsel (ifraz ile 301 ve 301 parsel) sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2023/438 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02063324