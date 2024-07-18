T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/438 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Hatay ili Kumlu İlçesi Kırcaoğlu mahallesi 0 ada 218 parsel (ifraz ile 301 ve 301 parsel) sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2023/438 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/07/2024