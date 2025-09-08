T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.36986964-2022/301-Ceza Dava Dosyası
04.09.2025
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2022/301
Karar No :2024/335
Sanık :RAİD ELHASAN,Nuri ve Hayat oğlu, 15/01/1986 Deyrezor doğumlu.
Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
Suç Tarihi :16/03/2022
Karar Tarihi :27/06/2024
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Raid Elhasan hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına dair karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle REYHANLI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.