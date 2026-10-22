Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 23:45
        T.C.
        REYHANLI
        3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        HÜKÜM ÖZETİ

        DOSYA NO : 2026/365 Esas
        KARAR NO : 2026/364
        C.SAV.ESAS NO : 2025/187


        SANIK : HASAN HAZZEH, NASIR ve MARVE oğlu, 01/01/1995 HALEP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
        SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak
        SUÇ TARİHİ : 02/03/2024
        UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 191/1
        VERİLEN CEZA MİKTARI : DURMA
        KARAR TARİHİ : 03/09/2026


        Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hasan HAZZEH hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DURMA) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak zapta geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylatılması suretiyle CMK'nın 231/12 madde ve fıkrası uyarınca sanık açısından durma kararına yönelik REYHANLI AĞIR CEZA MAHKEMESİ nezdinde İTİRAZ yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02574574