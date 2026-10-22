T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2026/365 Esas

KARAR NO : 2026/364

C.SAV.ESAS NO : 2025/187



SANIK : HASAN HAZZEH, NASIR ve MARVE oğlu, 01/01/1995 HALEP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 02/03/2024

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 191/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : DURMA

KARAR TARİHİ : 03/09/2026



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hasan HAZZEH hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DURMA) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak zapta geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylatılması suretiyle CMK'nın 231/12 madde ve fıkrası uyarınca sanık açısından durma kararına yönelik REYHANLI AĞIR CEZA MAHKEMESİ nezdinde İTİRAZ yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.