T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2022/348 Esas

KARAR NO : 2026/258

C.SAV.ESAS NO : 2022/872

SANIK : ABDUL AZIZ BADLA, AKBAL ve RFAT oğlu, 25/07/1989 IDLIB doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SANIK : MOHAMED ZEIN, Mostafa ve Wahıda oğlu, 12/03/1980 IDLIB/SURİYE doğumlu, HATAY, REYHANLI, Yeni mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:26561698586

SANIK : MHMD HTEB BDLA, Nasan ve Mare oğlu, 01/01/1989 SURİYE doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:99133523982

SANIK : ABDUL AZIZ BADLA, Akbal ve Rfat oğlu, 25/07/1989 IDLIB doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:99014410660

SANIK : IKBAL BADLEH, Abdulazız ve Aysha oğlu, 27/12/1963 SURİYE doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:99778803494

SUÇ : İzinsiz Faaliyette Bulunmak

SUÇ TARİHİ : 14/02/2021

UYGULANAN KANUN MAD. : Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 28/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8), MAHKUMİYET

KARAR TARİHİ : 14/05/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanıklar Abdul Azız BADLA, Mohamed ZEIN, Mhmd Hteb BDLA, Abdul Azız BADLA ve Ikbal BADLEH hakkında Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 28/1 suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanıklara (HAGB ve MAHKUMİYET) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanıkların bildirdiğiadreslerin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adreslerinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.14.10.2026