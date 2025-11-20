Örnek No:55*

T.C.

REYHANLI

İCRA DAİRESİ

2024/99 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/99 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Reyhanlı İlçe, BAYIR Mahalle/Köy, 8481 Parsel,BETONARME DUBLEKS MESKEN ARSASI

REYHANLI İCRA HUKUK MAHKEMESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;

Davaya konu Reyhanlı İlçesi Bayır Mahallesi 8481 parsel numaralı taşınmaz dosyada mevcut tapu kaydına göre, 370,70m2 toplam alanla Betonarme Dubleks Mesken Arsası vasfındadır. Taşınmaz tam hisseyle Ali oğlu ************* aradına kayıtlı olup taşınmazın tapu kaydında '2. Derece Askeri Yasak Bölge Kalmakta' olduğu dosyasında mevcut taşınmaz kaydında beyanlar hanesinde görülmüştür.. Reyhanlı Hükümet konağına Google earth ölçümü ile1,2 km mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğunlukla konut alanı içersinde kamakta olup , 2-3 katlı yapılar şeklinde olduğu gözlemlenmiştir.

Taşınmaz üzerinde ,yaklaşık - 20 yaşlarında Zemin Kat + Normal Kat + Teras Kat olarak betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş toplam 407,00 m2 alana sahip mesken olarak kullanılan bakımlı olduğu gözlemlenmiş yapı olduğu görülmüştür. Taşınmazın bahçesinde ağaççlar ve peysaj işlerinin yapıldığı bakımlı olduuda görülmüştür.

Yapı Değeri: 407,00 m2 x 12.250,00 TL/m2 x (1-0,15 ) =4.248.266 TL

Taşınmazın arazi değeri belirlenirken, tüm olumlu ve olumsuz özellikleri ile mevki ve konumu, nitelikleri, bölge, yol ve imar durumu ile bölgedeki alım-satım ve piyasa rayiçleri de göz önünde bulundurulduğunda taşınmazın arsa m2 birim değerinin 4.250 tl olduğu kanaatine varılmıştır.

Adresi :Bahçelievler Mahallesi Oğulcan Tuna Sk. No: 110 Reyhanlı / HATAY

Yüzölçümü : 407 m2

İmar Durumu :Reyhanlı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyasında mevcut yazısında , 1/1000 uygulama imar planında ;taşınmazın konut alanı ayrık nizam 5 kat olduğu görülmektedir.

Kıymeti : 5.870.491,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:36

17/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.