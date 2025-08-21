İ L A N

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/301 Esas

13.08.2025

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Rize ili Merkez ilçesi Çarşı Mahallesi 29 ada33 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Mustafa kızı Ayşe, Zekiye, Mustafa oğlu Şemsettin Kazancı, İbrahim Şaşuka, Ahmet kızı Ülviye, Mesut oğlu Süleyman, Sadık, Mustafa kızı Fatma, Mehmet oğlu Haydar, Mesut oğlu Seyfettin ve Mehmet oğlu Halim'in gaipliğine karar verilmesi ve adlarına kayıtla taşınmaz hisselerinden kaynaklı kayyım uhdesinde bulunan malvarlıklarının Maliye Hazinesi'ne intikali talep edildiğinden, Adı geçen hissedarların öldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi taktirde Mustafa kızı Ayşe, Zekiye, Mustafa oğlu Şemsettin Kazancı, İbrahim Şaşuka, Ahmet kızı Ülviye, Mesut oğlu Süleyman, Sadık, Mustafa kızı Fatma, Mehmet oğlu Haydar, Mesut oğlu Seyfettin ve Mehmet oğlu Halim'in gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.13/08/2025