T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/60 Ort. Gid. Satış

25/09/2025

İLAN METNİ

Hissedarlardan Hissedar 40324953910 ATİLLA GÜNGÖR tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Rize Merkez Yeniköy Mah. 1412 Ada, 21 ve 22 Parsel sayılı taşınmazın e-satış portalında 24/11/2025-01/12/2025 tarihleri arasında açık artırma satışının yapılacağının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.