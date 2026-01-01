T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, Gülbahar Mah. 634 Ada, 27 Parsel, Rize Belediye Başkanlığının 1/1000 Ölçekli "Uygulama İmar Planı" içinde yer almaktadır. Parsel imar planında "Yerleşik Konut Alanı" içerisinde kalmaktadır. Zemin yapısı düzdür. Zemin üzerinde 1 adet yapı bulunmaktadır. Yapının bodrum katı depo zemin katı konut olarak yapılmıştır. Yapının dış cephesi tamamlanmış olup çatısı mevcuttur. Taban alanı 141,50 m² dir. Yapının taban alanı 141,50 m² olması katlar ayrı ayrı kullanıma uygun olması nedeniyle yapıların alanı 150 m² küçük olmaktadır.yapı bedeli1.451.790,00 TL'dir.

Yüzölçümü : 178,82 m2Kıymeti : 2.828.704,00 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:41

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Rize İl, Merkez İlçe, Gülbahar Mah. 634 Ada, 10 Parsel, Rize Belediye Başkanlığının 1/1000 Ölçekli "Uygulama İmar Planı" içinde yer almaktadır. Parsel kısmen "Yerleşik Konut Alanı" içerisinde kısmen "İmar Yolu" içerisinde, kısmen "Tarımsal Nitelikli Alan" içerisinde kalmaktadır. Zemin yapısı hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Zemin üzerinde meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde çay bahçeleri, müstakil konutlar ve yüksek katlı apartmanlar bulunmakta olup bu apartmanların zemin katında çeşitli ticari faaliyetler yapılmaktadır.

Yüzölçümü : 2.200,15 m2Kıymeti : 16.989.803,20 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:45

30/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.