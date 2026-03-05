Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 06.03.2026 - 00:00
        Örnek No:55*
        T.C.
        RİZE
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        2025/84 SATIŞ


        İ L A N


        Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/84 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.


        1 NO'LU TAŞINMAZ
        Rize Merkez Yeşildere Mah., 332 Ada, 13 Parsel, Araba yoluna cephelidir. Taşınmaz araba yoluna cephelidir. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin üzerinde yol, çay bahçesi ve 2 adet yapı bulunmaktadır. Valilik Binasına yaklaşık 12.500,00 metre, Muradiye Belde Belediye Başkanlığı binasın 250,00 metre mesafededir. A harfi ile belirtilen yapı bodrum + zemin + 1 normal kattan oluşan yığma inşaat tarzında yapılmış yapı ve B harfi ile belirtilen zemin + 3 normal + çatı katından oluşan betonarme inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmaktadır. Yapı A:725.423,04 TL Yapı B: 7.085.201,76 TL
        Yüzölçümü : 5.102,79 m2Kıymeti : 14.810.051,85 TL KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:41
        Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:41
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:41
        Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:41

        2 NO'LU TAŞINMAZ
        Rize Merkez Yeşildere Mah. 332 Ada, 14 Parsel,Zemin yapısı çok eğimli yapıya sahiptir. Zemin üzerinde yol, çay bahçesi ve 1 adet yapı bulunmaktadır. A harfli yapının bodrum katı depo diğer katı konut olarak yapılmış olup bakımlı ve kullanılır durumdadır. Dış cephe sıvası ve boyası yapılmamış yapının çatısı mevcuttur. Zemin oturma alanı 76,90 m² büyüklüğünde olup katlar ayrı kullanıma uygun olması nedeniyle yapıların alanı 150 m² den küçüktür. Değeri: 1.656.887,40 TL'dir.
        Yüzölçümü : 4.101,15 m2Kıymeti : 7.307.673,85 TL KDV Oranı : %10

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:41
        Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:41
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:41
        Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:41

        02/03/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

