Örnek No:55*

T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/84 SATIŞ



İ L A N



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/84 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.



1 NO'LU TAŞINMAZ

Rize Merkez Yeşildere Mah., 332 Ada, 13 Parsel, Araba yoluna cephelidir. Taşınmaz araba yoluna cephelidir. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin üzerinde yol, çay bahçesi ve 2 adet yapı bulunmaktadır. Valilik Binasına yaklaşık 12.500,00 metre, Muradiye Belde Belediye Başkanlığı binasın 250,00 metre mesafededir. A harfi ile belirtilen yapı bodrum + zemin + 1 normal kattan oluşan yığma inşaat tarzında yapılmış yapı ve B harfi ile belirtilen zemin + 3 normal + çatı katından oluşan betonarme inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmaktadır. Yapı A:725.423,04 TL Yapı B: 7.085.201,76 TL

Yüzölçümü : 5.102,79 m2Kıymeti : 14.810.051,85 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:41

2 NO'LU TAŞINMAZ

Rize Merkez Yeşildere Mah. 332 Ada, 14 Parsel,Zemin yapısı çok eğimli yapıya sahiptir. Zemin üzerinde yol, çay bahçesi ve 1 adet yapı bulunmaktadır. A harfli yapının bodrum katı depo diğer katı konut olarak yapılmış olup bakımlı ve kullanılır durumdadır. Dış cephe sıvası ve boyası yapılmamış yapının çatısı mevcuttur. Zemin oturma alanı 76,90 m² büyüklüğünde olup katlar ayrı kullanıma uygun olması nedeniyle yapıların alanı 150 m² den küçüktür. Değeri: 1.656.887,40 TL'dir.

Yüzölçümü : 4.101,15 m2Kıymeti : 7.307.673,85 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:41

02/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.