T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU2025/49 SATIŞ

İ L A N



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.



1 NO'LU

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, KAVAKLI Mahalle/Köy, 743 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz Rize İli Merkez İlçesi Kavaklı mahallesi 743 ada 2 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 3675,73 m2 dir. Tapu kaydında Çay Bahçesi olarak kayıtlıdır. Parselin üzerinde çay bahçeli olduğu görülmüştür. Satışa konu parsel Rize Belediye başkanlığının 271157 Sayılı yazısına göre parsel 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalmaktadır.Parsel imar planında, "tarımsal niteliği korunacak alan" içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz Dostlar sokak yoluna yürüme ile ulaşılabilecek mesafede olup yola cephesi bulunmamaktadır. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin yapısı eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın çevresinde çay bahçeleri, müstakil konutlar bulunmaktadır. Şehrin yapılaşmanın olmadığı yerinde bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 3.675,73 m2

Kıymeti : 6.580.137,54 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:33

2 NO'LU

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, KAVAKLI Mahalle/Köy, 743 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz Rize İli Merkez İlçesi Kavaklı mahallesi 743 ada 3 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 4.964,03 m2 dir. Tapu kaydında Çay Bahçesiolarak kayıtlıdır. Parselin üzerinde çay bahçeli olduğu görülmüştür. Satışa konu parsel Rize Belediye başkanlığının 271157 Sayılı yazısına göre parsel 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalmaktadır.Parsel imar planında, "tarımsal niteliği korunacak alan" içerisinde kalmaktadır. Parsel imar planında, "tarımsal niteliği korunacak alan" içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz Dostlar sokak yoluna yürüme ile ulaşılabilecek mesafede olup yola cephesi bulunmamaktadır. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin yapısı eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın çevresinde çay bahçeleri, müstakil konutlar bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 4.964,03 m2

Kıymeti : 8.882.097,26 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:57

09/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.