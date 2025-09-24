Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAFRANBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.09.2025 - 00:00
        T.C. SAFRANBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/399 Esas

        Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle KARABÜK ili, SAFRANBOLU ilçesi, Bağlarbaşı mahallesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

        S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:
        1 106-110-N 48 7 1027,58m² Bah. 2 KATLI AH.EV Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Bağlarbaşı mahallesi

        Davacı Adı Soyadı:
        Güzide ALPARSLAN,
        MÜFİDE YALMAN,
        NADİDE KERSE         		Davalı Adı Soyadı
        MUHARREM BEŞEOĞULLARI
        SARE ABDULLAH ZEVCESİ,
        ZEHRA YAHYA BEŞEOĞULLARI        		 Dava:Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

        Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren kanuni süresi olan üç ay içerisinde Medeni Kanunun 713/4, 5. maddeleri gereğince tescile itirazlarının Karabük-Safranbolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/399 Esasında kayıtlı dosyaya bildirmeleri rica olunur. 08/09/2025 tescile itirazlarının Karabük-Safranbolu Asliye hukuk mahkemesinin 2022/399 Esas Esasında kayıtlı dosyaya bildirmeleri rica olunur.

