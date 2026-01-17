Habertürk
        T.C. SAFRANBOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 18.01.2026 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        SAFRANBOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/40 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, Bostanbükü Mahalle/Köy, 322 Ada, 7 Parsel. Dava konusu taşınmazdaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.
        Adresi : Bostanbükü Köyü /Safranbolu/ Karabük
        Yüzölçümü : 1.568 m2
        İmar Durumu :Var , Uygulama imar planı içinde kalmaktadır. Söz konusu parsel Belediye sınırı ve mücavir alan içinde kalmaktadır.Uygulama imar planı ve nazım imar planı içinde kalmaktadır.Dava konusu parsel imar planı dahlinde arsa vasfındadır. Dava konusu 322 ada 7 parsel imar planımıza göre; Taks: 0,20,- Kaks: 0,60,- 3 kat konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede 18.Madde Uygulaması tamamlanmıştır.
        Kıymeti : 6.272.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydı gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:03
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:03
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:03

        30/12/2025

        (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

