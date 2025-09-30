Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00
        T.C.
        SAKARYA
        2. İCRA DAİRESİ2024/2614 ESAS
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2614 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tam hissesi borçluya ait Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 132 ada, 11 parselde kayıtlı 2.817,60 m2, niteliği tarla olan gayrimenkul
        Adresi : Sakarya İli Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 13 Ada 11 Parsel, Sıraköy Mahallesi 20001 Sokak Söğütlü / SAKARYA
        Yüzölçümü : 2.817,60 m2
        İmar Durumu : dosyasında
        Kıymeti : 4.364.085,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: dosyasında


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:26
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:26
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 10:26
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 10:26

        26/09/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

