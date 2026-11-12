Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2020/216 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/216 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 13109 parsal de kayıtlı 855,33 m2, yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmaz,

Adresi : İstiklal Mah. Egemen Sk. No:21 Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 855,33 m2

İmar Durumu :dosyasında

Kıymeti : 78.980.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 10:25

11/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.