T.C. SAKARYA 2.İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/216 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 13109 parsal de kayıtlı 855,33 m2, yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmaz,
Adresi : İstiklal Mah. Egemen Sk. No:21 Serdivan / SAKARYA
Yüzölçümü : 855,33 m2
İmar Durumu :dosyasında
Kıymeti : 78.980.300,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: dosyasında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 10:25
11/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.