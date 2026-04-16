        T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 23:50
        İ L A N
        Sayı : 2026/85 Esas

        08.04.202

        Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/05/2015 tarih ve 2015/387 E. 2015/656 K. sayılı kararı ile Sakarya iliAdapazarı ilçesi Akıncılar mahallesinde 170 ada 50 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissedarı olarak görünen Ömer kızı Üftade için Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığını, yasal sürenin dolması sebebiyle Ömer kızı Üftade'nin gaipliğine ve söz konusu taşınmazdaki hissesinin Hazineye tescilini talep edildiği anlaşılmakla;, mal varlığı 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından yönetilen Ömer kızı Üftade'nin sağ veya ölü olduğu hakkında bilgi sahibi olanların, onu görenlerin yada ondan haberdar olanların TMK 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2026/85 E sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilanolunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02449555