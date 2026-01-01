T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/20 Tereke

DAVACI : AYDAN SAKA

MÜTEVEFFA : KAZIM BAKİ



Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Karaosman mah/köy, Cilt no: 7 Hane no:691 'de nüfusa kayıtlı, 11/03/1941 doğumlu, 01/12/2024 tarihinde vefat eden 25441933090 TC kimlik nolu müteveffa KAZIM BAKİ hakkında resmi defterinin tutulmasına ilişkin dava açılmış olduğundan;

Müteveffa Kazım Baki'nin alacaklıları ile borçlularının, alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.