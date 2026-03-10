Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.03.2026 - 00:00
        İ L A N

        T.C. SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/216 Esas

        02.03.2026

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile SAKARYA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1748 ada 6 parsel ve Korucuk Mahallesi 1685 ada 1 parselde hissedar olan Gülizar: Ahmet kızı, Hürmüz ve Mustafa için Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09.06.2011 tarih, 2011/533 Esas ve2011/1191Karar sayılı kayyım tayini kararından itibaren 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından idare edildiğinden, Gülizar: Ahmet kızı, Hürmüz ve Mustafa'nın Türk Medeni Kanunu'nun 33. maddesi gereği gaipliğine karar verilmesi ve TMK 588. maddesi uyarınca Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1748 ada 6 parsel ve Korucuk Mahallesi 1685 ada 1 parselde hissedar olan Gülizar: Ahmet kızı, Hürmüz ve Mustafa adına kayıtlı hissenin Hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmekle; Gülizar: Ahmet kızı, Hürmüz ve Mustafa hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 (Altı) ay içerisinde Mahkememizin 2025/294 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilan olunur. 23.02.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02419652