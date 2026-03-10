İ L A N



T.C. SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/216 Esas

02.03.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile SAKARYA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1748 ada 6 parsel ve Korucuk Mahallesi 1685 ada 1 parselde hissedar olan Gülizar: Ahmet kızı, Hürmüz ve Mustafa için Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09.06.2011 tarih, 2011/533 Esas ve2011/1191Karar sayılı kayyım tayini kararından itibaren 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından idare edildiğinden, Gülizar: Ahmet kızı, Hürmüz ve Mustafa'nın Türk Medeni Kanunu'nun 33. maddesi gereği gaipliğine karar verilmesi ve TMK 588. maddesi uyarınca Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1748 ada 6 parsel ve Korucuk Mahallesi 1685 ada 1 parselde hissedar olan Gülizar: Ahmet kızı, Hürmüz ve Mustafa adına kayıtlı hissenin Hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmekle; Gülizar: Ahmet kızı, Hürmüz ve Mustafa hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 (Altı) ay içerisinde Mahkememizin 2025/294 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilan olunur. 23.02.2026