T.C.

SAKARYA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu



Hazırlık Numarası : 2026/22834 Soruşturma 21/10/2026



İ L A N



SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN



Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, şüpheli Memet ve Ayşe oğlu, Erzurum 01/01/1977 doğumlu AHMET TURAN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 24/08/2026 tarih, 2026/22834 soruşturma ve 2026/1022 karar sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ile; 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine, 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine ve tedaviye tabi tutulmasına, 5237 sayılı kanunun 191/3 - son maddesi uyarınca erteleme süresi içerisinde yıl içerisinde madde kullanıp kullanmadığının tespiti için en az iki kere ilgili kuruma sevk edileceğinin ihtarına, erteleme süresi boyunca uyuşturucu madde kullanması ve bulundurması, kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmaması halinde hakkında müsnet suçtan kamu davası açılacağı hususunun ihtarına, erteleme süresi içinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranılması halinde CMK'nın 171/4 maddesi uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verileceğinin ihtarına, kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde yetkili ve görevli Sakarya Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz hakkının bulunduğunun kararın tebliği sureti ile ihtarına karar verildiğiancak verilen kararın beyan ettiği adreste tebliğ edilemediği ve adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi olmadığı anlaşıldığından;

Kararın 7201 sayılı kanunun 29. maddesi gereği Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilmesine karar verildiği ve son ilan tarihinde itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve yasal sürede itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.