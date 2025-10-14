T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/5 Tereke Satış

Konu : İİK 182

13/10/2025

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE

TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN



MÜTEVEFFA (MURİS) :FATİH KARAKAŞ (TC 24967948762)

SON YERLEŞİM YERİ:Mithatpaşa Mah. 585 Sok. No:B2/2 Adapazarı SAKARYA



Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Sakarya 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/09/2020 tarih ve 2020/712 esas, 2020/689 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)