T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2025/5 Tereke Satış
Konu : İİK 182
13/10/2025
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE
TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS) :FATİH KARAKAŞ (TC 24967948762)
SON YERLEŞİM YERİ:Mithatpaşa Mah. 585 Sok. No:B2/2 Adapazarı SAKARYA
Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Sakarya 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/09/2020 tarih ve 2020/712 esas, 2020/689 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)