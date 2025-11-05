T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/191 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/191 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Yukarıkirezce Mahallesi, 2596 Ada 1 Parsel Sayılı,
Yüzölçümü : 2.799,53 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 29.395.065,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:52
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Yukarıkirezce Mahallesi, 2596 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 736,57 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 7.132.315,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:52
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 11:52
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 11:52
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Yukarıkirezce Mahallesi, 2596 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 706,97 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 7.444.676,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 13:47
31/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.