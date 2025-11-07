T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/125 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/125 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2452 Ada, 21 Parsel

Yüzölçümü : 6.757,89 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti : 9.123.151,50 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 11:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2452 Ada, 187 Parsel

Yüzölçümü : 960 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti : 1.056.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 12:13

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 12:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 12:13

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 12:13

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 2452 Ada, 430 Parsel,

Yüzölçümü : 649,19 m2 İmar Durumu : Dosyasından bakılabilir.

Kıymeti : 9.835.169,40 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 13:53

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 2452 Ada, 230 Parsel

Yüzölçümü : 11.277,45 m2 İmar Durumu : Dosyasından bakılabilir.

Kıymeti : 11.277.450,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 14:53

06/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.