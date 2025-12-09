Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/136 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/136 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah. 714 Ada, 1 Parsel, Tapuda Arsa Nitelikli

Yüzölçümü : 1.380,66 m2

İmar Durumu :Uyap e-satış portalından bakılabilir.

Kıymeti : 11.735.610,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TEİAŞ Genel müdürlüğü adına sahanın tamamı üzerinde daimi irtifak hakkı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:48

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah. 222 Ada, 3 Parsel, Tapuda Arsa Nitelikli

Yüzölçümü : 1.273 m2

İmar Durumu :Uyap e-satış portalından bakılabilir.

Kıymeti : 19.413.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : İstimlak, Türkiye Elektrik Kurumu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:48

05/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.