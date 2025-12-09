T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/136 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/136 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah. 714 Ada, 1 Parsel, Tapuda Arsa Nitelikli
Yüzölçümü : 1.380,66 m2
İmar Durumu :Uyap e-satış portalından bakılabilir.
Kıymeti : 11.735.610,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TEİAŞ Genel müdürlüğü adına sahanın tamamı üzerinde daimi irtifak hakkı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:48
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah. 222 Ada, 3 Parsel, Tapuda Arsa Nitelikli
Yüzölçümü : 1.273 m2
İmar Durumu :Uyap e-satış portalından bakılabilir.
Kıymeti : 19.413.250,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : İstimlak, Türkiye Elektrik Kurumu
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:48
05/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.