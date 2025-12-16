Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/141 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/141 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2482 Ada 775 Parsel

Yüzölçümü : 2.366,11 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti : 7.610.602,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 10:38

15/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.