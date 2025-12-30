Habertürk
        T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 31.12.2025 - 00:00
        T.C.
        SAKARYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2025/15 Tereke Tasfiye

        29/12/2025

        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN

        MİRAS BIRAKAN: MUZAFFER AKTAŞ (TC 36409383994)
        SON YERLEŞİM YERİ:Arabacıalanı Mah. 510 Sok Bergüzar Konakları Sitesi A blok No:1/2 Serdivan/SAKARYA
        Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin14/10/2025 tarih ve 2011/1227esas, 2011/1584 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
        İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 217)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02372369