T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/15 Tereke Tasfiye

29/12/2025

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN

MİRAS BIRAKAN: MUZAFFER AKTAŞ (TC 36409383994)

SON YERLEŞİM YERİ:Arabacıalanı Mah. 510 Sok Bergüzar Konakları Sitesi A blok No:1/2 Serdivan/SAKARYA

Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin14/10/2025 tarih ve 2011/1227esas, 2011/1584 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 217)