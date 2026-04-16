T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/11 Tereke Tasfiye

15/04/2026



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ALACAKLILARI DAVET İLANI

MURİS : ÖZCAN ŞENGÜL (TC 22448033310)

MAHKEMESİ : Sakarya 2Sulh Hukuk Mahk 07/02/2025 tarih ve 2025/170 esas, 2025/229 karar sayılı ilamı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.