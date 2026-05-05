        Resmi İlanlar

        T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 23:50
        T.C.
        SAKARYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


        Sayı :2025/17 Tereke Tasfiye

        01/05/2026


        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KAPATILDIĞINA DAİR İLAN


        MÜTEVEFFA (MURİS) : ÖMER ÖZHELVACI (TC 48178175540)
        SON YERLEŞİM YERİ: İstiklal Mah Hayırlı Sok No:17 Serdivan SAKARYA


        Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Sakarya 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/02/2019 tarih ve 2019/497 esas, 2019/241 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kapatılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 254.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02460710