T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2025/17 Tereke Tasfiye

01/05/2026



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KAPATILDIĞINA DAİR İLAN



MÜTEVEFFA (MURİS) : ÖMER ÖZHELVACI (TC 48178175540)

SON YERLEŞİM YERİ: İstiklal Mah Hayırlı Sok No:17 Serdivan SAKARYA



Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Sakarya 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/02/2019 tarih ve 2019/497 esas, 2019/241 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kapatılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 254.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.