T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2025/7 Tereke Tasfiye 01/05/2026

Konu : İİK 254



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KAPATILDIĞINA DAİR İLAN



MÜTEVEFFA (MURİS) : MAHMUT AYDINLI (TC 41017421112)



Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/02/2025 tarih ve 2024/1540 esas, 2024/1614 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kapatılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 254.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.(İc.İf.K. 166, 254)