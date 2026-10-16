T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 20 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.809,67 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.713.898,70 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:03
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 21 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 3.713,90 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 2.284.048,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:03
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 22 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 4.026,81 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 2.476.488,15 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:48
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 29 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.196,26 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.405.606,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:48
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 30 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.919,08 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.853.615,80 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:24
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 36 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.474,68 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.559.048,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:24
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5089 Ada, 5 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 6.814,62 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 4.838.380,20 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 12:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:24
15/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.