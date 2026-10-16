T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/52 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 20 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 2.809,67 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 1.713.898,70 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 21 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 3.713,90 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 2.284.048,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 22 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 4.026,81 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 2.476.488,15 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:48

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 29 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 2.196,26 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 1.405.606,40 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:48

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 30 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 2.919,08 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 1.853.615,80 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:24

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5040 Ada, 36 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 2.474,68 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 1.559.048,40 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:24

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Aşırlar Mah, 5089 Ada, 5 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 6.814,62 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 4.838.380,20 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 12:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:24

15/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.