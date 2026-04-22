T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı Makam Olurları ve 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir. Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.

İLİ: HATAY İLÇESİ: SAMANDAĞ SIRA NO ESAS NO MAHALLE ADA/PARSEL NO MALİKİN ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI VASFI TOPLAM ALAN

(m²) KAMULAŞTIRILACAK ALAN (m²) DURUŞMA GÜN VE SAATİ 1 2026/167 Hıdırbey 3555 Ada 9 Parsel YUSUF ERİŞ

MÜGE ERİŞ KASSAB

AYPER GÜZEL

SENEM ERİŞ ABDULVAHİT 1 / 4 Meyve bahçesi 20.101.94 20.101.94 9.06.2026 09:30 2 2026/181 Hıdırbey 3561 Ada 55 Parsel NAİM SOY SÜLEYMAN TAM Ağaçlı Tarla 6.900,34 6.900,34 2.06.2026 10:20 3 2026/182 Hıdırbey 3561 Ada 60 Parsel FEYDAN KAYNAK GARİP TAM Tarla 1.113,46 1.113,46 7.07.2026 09:30 4 2026/184 Vakıfköy 3205 Ada 7 Parsel FERHAT NEHİR

YAŞAR NEHİR ZİYA NEHİR

ERDAL NEHİR ABDO 1 / 4 Tarla 9.730,08 9.730,08 7.07.2026 09:35 5 2026/295 Vakıfköy 3198 Ada 18 Parsel AHMET BERRAK KERİM TAM BAHÇE 3.198,18 3.198,18 5.05.2026 09:50 6 2026/296 Vakıfköy 3198 Ada 11 Parsel BEDİ KILINÇ BEREKET TAM TARLA 4.337,00 4.337,00 5.05.2026 09:30 7 2026/297 Vakıfköy 3203 Ada 2 Parsel DAVUT GÜNDÜZ NASİF TAM TARLA 1.14,56 1.14,56 5.05.2026 09:35 8 2026/298 Vakıfköy 3197 Ada 7 Parsel DAVUT GÜNDÜZ NASİF TAM BAHÇE 2.195,20 2.195,20 5.05.2026 09:40 9 2026/320 Vakıfköy 3216 Ada 78 Parsel VAHİT

MEYDANOĞULLARI SALİH TAM BAHÇE 2.969,65 2.969,65 5.05.2026 11:20 10 2026/321 Vakıfköy 3218 Ada 11 Parsel REŞİT

MİÇOOĞULLARI CEMİL TAM BAHÇE 431,04 431,04 5.05.2026 11:25 11 2026/322 Vakıfköy 3204 Ada 12 Parsel TEVFİK RENCÜZOĞULLARI İBRAHİM TAM TARLA 8.968,29 8.968,29 5.05.2026 11:30 12 2026/323 Vakıfköy 3201 Ada 10 Parsel ALİ BAHAP NESİP YILMAZ ALEM DİAB 1 / 2 Ağaçlı Tarla 4.051,35 4.051,35 5.05.2026 11:35 13 2026/324 Vakıfköy 3201 Ada 36 Parsel VEDİ KAZAN KERİM TAM BAHÇE 549,74 549,74 5.05.2026 11:40 14 2026/325 Vakıfköy 3201 Ada 6 Parsel VEDİ KAZAN KERİM TAM BAHÇE 1.226,26 1.226,26 5.05.2026 11:45 15 2026/326 Vakıfköy 3201 Ada 4 Parsel VEDİ KAZAN KERİM TAM BAHÇE 1.226,26 1.226,26 5.05.2026 11:50 16 2026/336 Hıdırbey 3551 Ada 21 Parsel AYDA YAPRAK FERİT TAM Ağaçlı Tarla 1.976,62 1.976,62 2.06.2026 09:45 17 2026/337 Hıdırbey 3551 Ada 20 Parsel AYDA YAPRAK FERİT TAM Ağaçlı Tarla 612,4 612,4 2.06.2026 09:50 18 2026/338 Vakıfköy 3216 Ada 108Parsel ÜNAL KAHLEOĞULLARI ĞAZİ TAM TARLA 2.520,41 2.520,41 2.06.2026 09:55 19 2026/339 Hıdırbey 3550 Ada 34 Parsel BÜLENT TERZİ ALİ TAM Tarla 2.276,82 2.276,82 2.06.2026 10:00 20 2026/340 Hıdırbey 3550 Ada 32 Parsel HAMİT DÖNMEZ HABİB TAM Tarla 2.633,98 2.633,98 2.06.2026 10:05 21 2026/341 Hıdırbey 3551 Ada 59 Parsel ALKIN UZUN HATİM TAM AĞAÇLI BAHÇE 1.453,39 1.453,39 2.06.2026 10:10 22 2026/342 Hıdırbey 3551 Ada 58 Parsel ALKIN UZUN HATİM TAM AĞAÇLI BAHÇE 1.160,94 1.160,94 2.06.2026 10:15 23 2026/354 Vakıfköy 3201 Ada 14 Parsel AYHAN YILMAZ METİN YILMAZ SELİM 1 / 2 BAHÇE 6.017,72 6.017,72 2.06.2026 10:25 24 2026/186 Hıdırbey 3561 Ada 61 Parsel ERSAN DÜZCE NEBİH DÜZCE İBRAHİM 1 / 2 AĞAÇLI TARLA 10.915,03 10.915,03 07/07/2026 09:45 25 2026/185 Hıdırbey 3559 Ada 4 Parsel MUTİ SOY SÜLEYMAN TAM TARLA 2.334,96 2.334,96 07/07/2026 09:40