T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı Makam Olurları ve 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir. Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.
|İLİ:
|HATAY
|İLÇESİ:
|SAMANDAĞ
|SIRA NO
|ESAS NO
|MAHALLE
|ADA/PARSEL NO
|MALİKİN ADI SOYADI
|BABA ADI
|HİSSE ORANI
|VASFI
|TOPLAM ALAN
(m²)
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN (m²)
|DURUŞMA GÜN VE SAATİ
|1
|2026/167
|Hıdırbey
|3555 Ada 9 Parsel
|YUSUF ERİŞ
MÜGE ERİŞ KASSAB
AYPER GÜZEL
SENEM ERİŞ
|ABDULVAHİT
|1 / 4
|Meyve bahçesi
|20.101.94
|20.101.94
|9.06.2026 09:30
|2
|2026/181
|Hıdırbey
|3561 Ada 55 Parsel
|NAİM SOY
|SÜLEYMAN
|TAM
|Ağaçlı Tarla
|6.900,34
|6.900,34
|2.06.2026 10:20
|3
|2026/182
|Hıdırbey
|3561 Ada 60 Parsel
|FEYDAN KAYNAK
|GARİP
|TAM
|Tarla
|1.113,46
|1.113,46
|7.07.2026 09:30
|4
|2026/184
|Vakıfköy
|3205 Ada 7 Parsel
|FERHAT NEHİR
YAŞAR NEHİR ZİYA NEHİR
ERDAL NEHİR
|ABDO
|1 / 4
|Tarla
|9.730,08
|9.730,08
|7.07.2026 09:35
|5
|2026/295
|Vakıfköy
|3198 Ada 18 Parsel
|AHMET BERRAK
|KERİM
|TAM
|BAHÇE
|3.198,18
|3.198,18
|5.05.2026 09:50
|6
|2026/296
|Vakıfköy
|3198 Ada 11 Parsel
|BEDİ KILINÇ
|BEREKET
|TAM
|TARLA
|4.337,00
|4.337,00
|5.05.2026 09:30
|7
|2026/297
|Vakıfköy
|3203 Ada 2 Parsel
|DAVUT GÜNDÜZ
|NASİF
|TAM
|TARLA
|1.14,56
|1.14,56
|5.05.2026 09:35
|8
|2026/298
|Vakıfköy
|3197 Ada 7 Parsel
|DAVUT GÜNDÜZ
|NASİF
|TAM
|BAHÇE
|2.195,20
|2.195,20
|5.05.2026 09:40
|9
|2026/320
|Vakıfköy
|3216 Ada 78 Parsel
|VAHİT
MEYDANOĞULLARI
|SALİH
|TAM
|BAHÇE
|2.969,65
|2.969,65
|5.05.2026 11:20
|10
|2026/321
|Vakıfköy
|3218 Ada 11 Parsel
|REŞİT
MİÇOOĞULLARI
|CEMİL
|TAM
|BAHÇE
|431,04
|431,04
|5.05.2026 11:25
|11
|2026/322
|Vakıfköy
|3204 Ada 12 Parsel
|TEVFİK RENCÜZOĞULLARI
|İBRAHİM
|TAM
|TARLA
|8.968,29
|8.968,29
|5.05.2026 11:30
|12
|2026/323
|Vakıfköy
|3201 Ada 10 Parsel
|ALİ BAHAP NESİP YILMAZ
|ALEM DİAB
|1 / 2
|Ağaçlı Tarla
|4.051,35
|4.051,35
|5.05.2026 11:35
|13
|2026/324
|Vakıfköy
|3201 Ada 36 Parsel
|VEDİ KAZAN
|KERİM
|TAM
|BAHÇE
|549,74
|549,74
|5.05.2026 11:40
|14
|2026/325
|Vakıfköy
|3201 Ada 6 Parsel
|VEDİ KAZAN
|KERİM
|TAM
|BAHÇE
|1.226,26
|1.226,26
|5.05.2026 11:45
|15
|2026/326
|Vakıfköy
|3201 Ada 4 Parsel
|VEDİ KAZAN
|KERİM
|TAM
|BAHÇE
|1.226,26
|1.226,26
|5.05.2026 11:50
|16
|2026/336
|Hıdırbey
|3551 Ada 21 Parsel
|AYDA YAPRAK
|FERİT
|TAM
|Ağaçlı Tarla
|1.976,62
|1.976,62
|2.06.2026 09:45
|17
|2026/337
|Hıdırbey
|3551 Ada 20 Parsel
|AYDA YAPRAK
|FERİT
|TAM
|Ağaçlı Tarla
|612,4
|612,4
|2.06.2026 09:50
|18
|2026/338
|Vakıfköy
|3216 Ada 108Parsel
|ÜNAL KAHLEOĞULLARI
|ĞAZİ
|TAM
|TARLA
|2.520,41
|2.520,41
|2.06.2026 09:55
|19
|2026/339
|Hıdırbey
|3550 Ada 34 Parsel
|BÜLENT TERZİ
|ALİ
|TAM
|Tarla
|2.276,82
|2.276,82
|2.06.2026 10:00
|20
|2026/340
|Hıdırbey
|3550 Ada 32 Parsel
|HAMİT DÖNMEZ
|HABİB
|TAM
|Tarla
|2.633,98
|2.633,98
|2.06.2026 10:05
|21
|2026/341
|Hıdırbey
|3551 Ada 59 Parsel
|ALKIN UZUN
|HATİM
|TAM
|AĞAÇLI BAHÇE
|1.453,39
|1.453,39
|2.06.2026 10:10
|22
|2026/342
|Hıdırbey
|3551 Ada 58 Parsel
|ALKIN UZUN
|HATİM
|TAM
|AĞAÇLI BAHÇE
|1.160,94
|1.160,94
|2.06.2026 10:15
|23
|2026/354
|Vakıfköy
|3201 Ada 14 Parsel
|AYHAN YILMAZ METİN YILMAZ
|SELİM
|1 / 2
|BAHÇE
|6.017,72
|6.017,72
|2.06.2026 10:25
|24
|2026/186
|Hıdırbey
|3561 Ada 61 Parsel
|ERSAN DÜZCE NEBİH DÜZCE
|İBRAHİM
|1 / 2
|AĞAÇLI TARLA
|10.915,03
|10.915,03
|07/07/2026 09:45
|25
|2026/185
|Hıdırbey
|3559 Ada 4 Parsel
|MUTİ SOY
|SÜLEYMAN
|TAM
|TARLA
|2.334,96
|2.334,96
|07/07/2026 09:40