T.C. SAMSUN 12.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO:2022/130

KARAR NO:2024/576

Hakaret ve Tehdit suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2024 tarihli ilamı ile TCK.125/2 maddesi gereğince 2 ay 15 gün hapis, TCK.106/1-1 maddesi gereğince 5 ay hapis cezasına karar verilen Sinan ve Türkan oğlu, 1983 doğumlu, MURAT ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hâkime onaylatmak şartı ile zabıt katibine yapılan sözlü istinaf başvurusunun mahkememize gönderilmesi suretiyle CMK.nun 252/1 maddesi gereğince istinaf edilebileceği, istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 07.04.2026