T.C.

SAMSUN

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/1046

KARAR NO: 2026/26

İLAN



Sanık Abdulhakim TURKMAN'ın üzerine atılı "sahte resmi belgede sahtecilik" suçundan 7070 sayılı kanunun 18.maddesi delaletiyle 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasının 204/1 md.gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki nazara alınarak NETİCETEN sanık hakkında her hangi bir nakdi ödence istenmeksizin CMK'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin 8. fıkrası gereğince takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmaksızın sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün mahkemece açıklanacağının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin 11.fıkrası gereğince sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

Mahkemece yapılan ( 175,00 ) TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir yazılmasına KARAR VERİLMİŞTİR.

Arach ve Hatıja oğlu, 01/01/2002 AFGANİSTAN doğumlu, ABDULHAKIM TURKMAN tüm aramalara ve yapılan tüm tebligatlara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince herhangi bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren ilgilinin İKİ HAFTA içinde, mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi yada tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine müracaat edilmesi, cezaevinde bulunulması halinde mahkememize gönderilmek üzere Cezaevi idaresine dilekçe verilmesi yada tutanak tutulmak kaydıyla memura beyanda bulunulması suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemelerine de İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.