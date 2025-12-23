T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/606 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından davaya konu Samsun ili Tekkeköy ilçesi Fındıcak Mahallesi 116 ada 8 parsel ve üzerinde bulunan dükkan vasıflı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Aydın Özdoğan, Lütfüye Özdoğan, Muhammet Özdoğan, Nurgüzel Özer, Şevki Özdoğan ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2025/606Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 13/01/2026 günü saat 11.55'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16/12/2025