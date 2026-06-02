Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 23:50
        T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        (Tasfiye Memurluğu)

        ESAS NO : 2023/52 Tereke


        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMERİNE GÖRE TASFİYESİNDE
        TASFİYENİN TATİLİ İLANI


        Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/52 Tereke 2024/50 Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.
        MURİS TURGAY ÇAĞLAR- 49273679636, ARİF ve FAHRİYE oğlu/kızı, 02/11/1940 doğumlu, Samsun ili, İlkadım İlçesi, Hançerli Mah. 7 cilt no, 752 hane no sırada nüfusa kayıtlı,
        Mahkememizce verilen Ek karar ile Halid Baran UZUN ile 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Nuray KARAKOYUN'un tasfiye memuru olarak atandığı,
        Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda murisin menkul veya gayrimenkul malı ile 3. şahıslarda hak ve alacağının bulunmadığı anlaşıldığından, terekenin tasfiyesinin tatiline karar verilmiş olup, alacaklılar tarafından 30 gün içinde tasfiye avansı peşin olarak yatırılmak sureti ile tasfiye işlemlerine devam edilmesi, talep edilmediği takdirde sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara acil belgesi verilmeksizin müteveffanın iflas usulü tasfiyesinin kapatılmasına karar verileceği İ.İ.K.'nın 217. nci maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02478446