T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2023/52 Tereke



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI



Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/52 Tereke 2024/50 Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.

MURİS TURGAY ÇAĞLAR- 49273679636, ARİF ve FAHRİYE oğlu/kızı, 02/11/1940 doğumlu, Samsun ili, İlkadım İlçesi, Hançerli Mah. 7 cilt no, 752 hane no sırada nüfusa kayıtlı,

Mahkememizce verilen Ek karar ile Halid Baran UZUN ile 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Nuray KARAKOYUN'un tasfiye memuru olarak atandığı,

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda murisin menkul veya gayrimenkul malı ile 3. şahıslarda hak ve alacağının bulunmadığı anlaşıldığından, terekenin tasfiyesinin tatiline karar verilmiş olup, alacaklılar tarafından 30 gün içinde tasfiye avansı peşin olarak yatırılmak sureti ile tasfiye işlemlerine devam edilmesi, talep edilmediği takdirde sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara acil belgesi verilmeksizin müteveffanın iflas usulü tasfiyesinin kapatılmasına karar verileceği İ.İ.K.'nın 217. nci maddesi uyarınca ilan olunur.