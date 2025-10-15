T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/768 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 1174
PARSEL NO : 19
VASFI : Kargir dükkan.
YÜZÖLÇÜMÜ : 204,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : BEKİR ULUKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/768 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/01/2024