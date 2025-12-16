T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No: 2025/532 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahalle
ADA NO : 219
PARSEL NO : 48
VASFI : taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve muhdesat
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali şafak, Keziban Öztürk
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Tekkeköy İlçe, Asarağaç Mah., 219
Ada, 48 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 17/07/2025 tarih ve 937 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2025/532 Esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.