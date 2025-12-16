Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.12.2025 - 00:00
        T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Dosya No: 2025/532 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahalle
        ADA NO : 219
        PARSEL NO : 48
        VASFI : taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve muhdesat
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali şafak, Keziban Öztürk
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Tekkeköy İlçe, Asarağaç Mah., 219
        Ada, 48 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 17/07/2025 tarih ve 937 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
        Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2025/532 Esas sırasında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02361942