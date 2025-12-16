T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2025/532 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahalle

ADA NO : 219

PARSEL NO : 48

VASFI : taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve muhdesat

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali şafak, Keziban Öztürk

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Tekkeköy İlçe, Asarağaç Mah., 219

Ada, 48 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 17/07/2025 tarih ve 937 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2025/532 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.